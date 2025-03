Spara in strada col fucile, poi aggredisce i carabinieri. Arrestato

San Giuliano Terme (Pisa), 24 marzo 2025 – E’ stato arrestato l’uomo che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo ha seminato il panico per le strade di San Giuliano Terme. Sul 44enne pende l'accusa di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, e detenzione illegale di armi e munizioni.

Il fucile ritrovato

Tutto ha avuto inizio con una chiamata d'allarme al 112 che segnalava un individuo armato di fucile presso un circolo nella zona di Campo a San Giuliano Terme, dove poco prima c’era stato un diverbio che aveva coinvolto alcuni ragazzi. L'individuo, dopo aver terrorizzato i presenti con minacce, ha sparato un colpo in aria per spaventare ulteriormente e successivamente è fuggito. I militari, arrivati prontamente, sono riusciti a rintracciarlo grazie alle dettagliate descrizioni dei testimoni, scovandolo nascosto in una struttura agricola non lontana dalla sua residenza.

Al loro arrivo, l'uomo ha tentato una fuga rocambolesca ma, tentativo vano, è stato rapidamente bloccato. Una volta fermato, l'uomo ha opposto resistenza con calci e pugni nei confronti dei militari. Una perquisizione personale e del luogo ha portato alla scoperta di una carabina calibro .22 priva di matricola, insieme a sette cartucce di calibro .22, un bossolo di cartuccia ancora inserito e ulteriori dieci cartucce trovate nella tasca della felpa indossata dall'arrestato. Tutte le armi e le munizioni recuperate sono state sequestrate e affidate all'Ufficio Corpi di Reato in attesa delle determinazioni giudiziarie. Il 44enne è stato condotto in carcere.