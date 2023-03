Spacciatore di 28 anni viene espulso

Nella serata di venerdì una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta ai Navicelli, sottoponendo a controllo un tunisino 28enne, irregolare. Il controllo era scaturito a seguito di alcune da notizie apprese dal territorio, che segnalavano un giovane maghrebino in atteggiamento sospetto nei pressi degli esercizi commerciali che insistono in zona. Il controllo ha dato esito positivo in quanto lo straniero è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, debitamente sequestrata. A quel punto i poliziotti lo hanno caricato sulla vettura di servizio ed accompagnato in Questura, dove è stato denunciato perché inottemperante all’ ordine del Questore di Agrigento di lasciare il territorio nazionale a seguito di un intervento della Polizia di Stato per uno sbarco di extracomunitari provenienti dalle coste tunisine. Inoltre è stato segnalato per la detenzione dello stupefacente e infine messo a disposizione dell’ Ufficio Immigrazione della Questura per le pratiche di espulsione dal territorio nazionale. Il tunisino ha quindi trascorso la notte in Questura e ieri è statoaccompagnato da una pattuglia della Questura al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Gorizia, da dove nei prossimi giorni sarà imbarcato su un

volo charter per l’Africa.