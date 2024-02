Spacca un vetro sul bus dopo essere stato multato

Quando i controllori lo hanno multato si è infuriato e ha sfondato il vetro della porta posteriore dell’autobus sul quale stava viaggiando. L’autista è stato costretto a fermarsi e a saltare la corsa. Il parapiglia è scoppiato ieri mattina ialle 7.40 alla fermata di via Marsala, a Riglione, sulla Linea 190 che da Pisa arriva a Cascina. Lo ha denunciato Autolinee Toscane, il gestore unico regionale del trasporto pubblico locale, riferendo che i controllori avevano appena sanzionato "un passeggero sprovvisto di biglietto" e questi ha dato "in escandescenza e poi ha spaccato il vetro della porta posteriore del bus". L’uomo una volta calmato è stato affidato ai carabinieri. Durante il parapiglia, i controllori di Autolinee Toscane hanno avuto il tempo di avvertire le forze dell’ordine e una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto identificando il vandalo. Il bus impossibilitato a effettuare il proprio servizio visti i danni riportati è stato condotto alle officine aziendali per le riparazioni e la corsa della Linea 190 delle 7.30 da Pisa a Cascina è saltata. L’azienda sta valutando, insieme al proprio ufficio legale, se sporgere denuncia per i danni subiti e l’interruzione di pubblico servizio. Un fatto analogo è avvenuto una decina di giorni fa tra Pontedera e Ponsacco, sulla Linea 400 gremita di studenti diretti alle scuole di Pontedera: in quell’occasione un passeggero ha distrutto a calci una porta prima di fuggire.