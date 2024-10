Sovraffollamento al Don Bosco: "Il nuovo direttore in Commissione"

Nei giorni scorsi, in seconda Commissione consiliare, "è stato affrontato un argomento molto importante: la situazione delle persone detenute al Don Bosco, cittadini a tutti gli effetti a cui è doveroso che siano garantite condizioni di detenzione compatibili con la funzione di riabilitazione e reinserimento che il carcere dovrebbe avere", spiega Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle persone.

"Per questo, come La città delle persone, abbiamo chiesto l’audizione del nuovo direttore del carcere, il dottor Tazio Bianchi che, con umanità e competenza, ha illustrato un quadro sulle condizioni del Don Bosco, per poi rispondere con puntualità e concretezza alle domande che i commissari hanno posto. A rappresentarci come uditrici, su delega del capogruppo Martinelli, Daniela Conviti e Rita Lucchi".

I problemi sono "tanti e seri e le preziosissime attività di volontariato che ci sono non possono certo risolverli tutti. La politica e le istituzioni, anche locali, hanno il dovere di trovare soluzioni e risorse. Molti i punti toccati, dal tema del lavoro e della casa una volta scontata la pena, alla cura per il cibo, dal diritto alla salute, agli spazi per gli psicologi e l’area educativa".

Permangono poi criticità come "il sovraffollamento, la mancanza di una degna abitabilità nella sezione semiliberi, gli spazi trattamentali, l’ormai famosa pensilina esterna che dovrebbe garantire riparo ai familiari in visita ai detenuti".

Vogliamo esprimere "apprezzamento verso la sensibilità e il livello di dettaglio delle risposte del direttore e continueremo a tenere alta l’attenzione su questa parte di popolazione pisana, troppo spesso dimenticata da chi amministra la città".