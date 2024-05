Sostenibilità, libri, musica, arte. Al via "La Nazione incontra...". Sei appuntamenti tutti da gustare

Sei talk show su sostenibilità, musica, libri e arte. Ma anche giovani e senso di comunità. "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo" è la rassegna che da oggi per sei mercoledì, dalle 18 alle 20, in Largo Ciro Menotti, proprio sotto la nostra redazione, affronterà temi di attualità nel salotto buono cittadino declinati insieme a una varietà di ospiti. Grazie alla partnership con l’associazione culturale Mediterranea Music e il supporto di Alla Vigna Group sul palco saliranno decine di ospiti che intratterranno il pubblico (l’ingresso è libero e gratuito) in modo pop, divertente, insolito ma comunque efficace a fare i conti con le questioni principali legate al nostro tempo. L’appuntamento di oggi, "La Nazione... e la sostenibilità", è dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale: Drusilla Gucci (nella foto), modella, influencer, esperta di moda green, stimolata dal giornalista de La Nazione, Gabriele Masiero, dialogherà con Marco Martinelli, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e divulgatore, e con Chiara Natale vicepresidente di Athena onlus, associazione che si occupa di sport inclusivo. Il 15 maggio "La Nazione… digitale, tra social e glocal" con il comico e scrittore David Pratelli, e Irene Jin, giovane pisana creatrice di una startup di successo che si occupa di social marketing e celebrata anche da Forbes, la ‘bibbia’ economico-finanziaria mondiale.

La rassegna prosegue il 22 maggio con "La Nazione… i libri e la comunità", con il giornalista de La Nazione, Saverio Bargagna, che presenta il suo primo romanzo di successo "Il più buono del paese" (Astarte edizioni), con Stefano Agnoloni, maestro di bon-ton e personaggio Tv, all’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, e a Fabrizio Di Sabatino, storico commerciante di abbigliamento, per provare a tratteggiare, in un mondo sempre più influenzato dai social, un nuovo senso di comunità. A fine mese "La Nazione, i giovani e la musica": il 29 maggio si canta con Valerio Simonelli e Marina Ardimento (fresca d’ingresso nel trio Le Dolce Vita, che da anni porta in giro per il mondo la musica italiana). Con loro anche Giulia Bardelli, pisana tra i promotori di una delle tappe italiane del Parlamento europeo dei giovani. Infine, ultimi due appuntamenti il 5 e il 12 giugno: prima con "La Nazione... e i talent" con Federica Marinari, ex concorrente di Amici e Sanremo Giovani, Eleonora Pischedda, vincitrice del contest "Notti di Talento" di cui La Nazione è media partner esclusivo, e Stefano Bini, esperto di moda e regista di eventi a livello internazionale, già presidente di giuria delle prime tre edizioni di Notti di Talento; poi con "La Nazione... e l’arte" con la giornalista de La Nazione Antonia Casini autrice di "Ti presento Pisa" (Pacini editore), la cantante e pittrice Ilaria Belli e il cantante, pittore e scrittore, Francesco Thomas Ferretti, che presenteranno un altro piano della bellezza della città, scrigno di storia e monumenti, attraverso un viaggio nei nostri luoghi più belli a misura di bambini e famiglie e la musica che diventa pittura (e non solo colonna sonora della vita di ciascuno di noi).