Sosta selvaggia all’ippodromo. Bus: caos e ritardi

Ancora corse dei bus saltate per colpa della sosta selvaggia. Questa volta è accaduto a San Rossore e Autolinee Toscane ha dato mandato ai suoi legali "di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari di autoveicoli privati che, domenica pomeriggio sostavano in divieto di sosta lungo via Cascine Vecchie (strada a senso unico), interrompendo lo svolgimento del consueto servizio di trasporto pubblico locale della linea 26". La febbre delle corse dei cavalli, ha fatto saltare quella del bus: alle 14.50 l’autista infatti ha dovuto arrendersi informando la sala radio. Da qui la richiesta di aiuto a carabinieri e polizia municipale con quest’ultima che ha dovuto scortare il mezzo pubblico in senso vietato fino alla seconda fermata e dopo un’ora di attesa. Stessa complicazione nella corsa successiva.