Sosta gratis in centro, anzi no: "Serve prima una valutazione sulla mobilità nel suo complesso"

"Siamo sempre aperti al confronto con chiunque per valutare e soppesare tutte le richieste, dopodiché c’è la necessità di calarle nella realtà e fare delle scelte che non abbiano ricadute negative anche su altri settori". Così l’assessore al commercio Paolo Pesciatini ha risposto circa la proposta di Confesercenti Pisa di ottenere gratuitamente la sosta in centro il sabato pomeriggio dalle 15 alle 20. L’assessore ne ha parlato anche ieri in consiglio comunale rispondendo a un question time di Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in comune, anche lui contrario alla richiesta dell’associazione di categoria: "Oltre al danno per la salute, posti liberi nei parcheggi in centro non se ne trovano quando sono a pagamento, sicché renderli gratuiti non farebbe che aumentare i chilometri percorsi a cercare un parcheggio, con la quasi certezza di dover comunque parcheggiare lontano dal centro".

Pesciatini ha poi spiegato, insieme all’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, che "la questione relativa ai parcheggi, proposta da Confesercenti, è una tematica particolarmente sensibile perché ha una serie di implicazioni che richiedono una valutazione nella loro complessità, per analizzare tutte le possibili ricadute e le eventuali soluzioni alternative. Riteniamo che il tema, estremamente articolato e complesso, debba essere valutato in tutte le altre sfaccettature". Secondo l’amministrazione, occorre una riflessione complessiva sulla mobilità in centro storico e a ridosso di esso senza considerare, ha osservato l’assessore al commercio, che misure del genere, che garantiscono fasce orarie in cui i parcheggi sono gratuiti, sono state già valutate in periodi brevi come le festività natalizi. Pesciatini ha inoltre risposto sulla proposta di Confesercenti di creare possibili convenzioni per i commercianti circa l’utilizzo del PisaMover per decongestionare il traffico e limitare i costi di parcheggio: "Per quanto riguarda il PisaMover che costituisce già di per sé una questione complessa, è un mezzo che può essere utilizzato da chi intenda usufruirne quale opzione per raggiungere la città anche da parte di operatori e relativi collaboratori e l’associazione potrà dunque gestire direttamente la fruizione". Una tematica che può essere oggetto di trattativa tra privati per stipulare eventuali accordi in convenzione.