Sos sicurezza sul Litorale: "Ripristinare il coprifuoco sulle spiagge dall’una alle 7"

"L’estate non è ancora iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino i nostri imprenditori non possono certo dormire sonni tranquilli". I danneggiamenti e vandalismi che hanno colpito le imprese di Tirrenia e Marina di Pisa preoccupano il direttore generale di Confcommercio, Federico Pieragnoli. "Quelli avvenuti nel fine settimana - dice - sono atti gravissimi e che richiedono una risposta immediata da parte di istituzioni e forze dell’ordine. Nei weekend estivi più di 200 mila persone raggiungono il litorale pisano e ci sembra logico che a fronte di questi numeri servano uno sforzo e un impegno straordinari da chi è deputato per legge a garantire la sicurezza, un tema fondamentale per gli imprenditori che diventa ancor più scottante nel periodo estivo. Serve un segnale chiaro e rassicurante a imprenditori, turisti e a tutti coloro che scelgono il litorale". Il presidente del Sindacato balneari di Confcommercio, Fabrizio Fontani, si sente "quasi impotente di fronte a questo ennesimo episodio di violenza: ogni anno la storia che si ripete, siamo stanchi di vedere queste scorribande illegali che danneggiano deliberatamente i nostri stabilimenti, causando gravi danni e disagi per gli imprenditori e i nostri clienti e non possiamo tollerare che certe scene si ripetano tutta l’estate". Da qui la richiesta alle "istituzioni competenti affinché si attivino immediatamente garantendo un monitoraggio costante, soprattutto di notte, garantendo le condizioni minime di sicurezza per farci lavorare con la dovuta tranquillità: proponiamo come deterrente la reintroduzione dell’ordinanza per la chiusura dell’arenile dall’1 alle 7, come già avvenuto negli anni precedenti, per prevenire situazioni di rischio e tutelare l’ordine pubblico durante le ore notturne". Secondo Simona Rindi, presidente del centro commerciale naturale di Marina di Pisa, "la notte tra sabato e domenica il titolare di un’attività marinese ha denunciato il furto della propria auto, parcheggiata a soli 5 metri di distanza. Se queste sono le premesse siamo veramente preoccupati e non osiamo immaginare cosa succederà quando l’estate entrerà nel vivo. Commercianti e cittadini pretendono più sicurezza e un presidio costante delle forze dell’ordine, considerate le migliaia di persone che frequentano spiagge, locali e attività nel periodo estivo".