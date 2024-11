Sos case popolari: "Muffa e insetti in abitazioni nuove"

Due immobili con la facciata nuova ma con un complemento di arredo insalubre: la muffa. Succede in via San Benedetto quartiere San Giusto, ai civici 12 e 10. Le case sono state rifatte da Apes circa un anno fa e dopo l’iniziale entusiasmo degli inquilini ecco che Antonietta Nicastro ha dovuto chiamare (a pagamento) la Asl. "Il sopralluogo della Asl avvenuto ad aprile ha dato una risposta scontata e cioè che la casa è insalubre a causa della muffa che non c’era prima del rifacimento della facciata": dice Nicastro che ha dovuto spostare il mobilio per evitare che la muffa se lo mangiasse. La donna ha sempre pagato il canone e "la mia casina la chiamavo la bomboniera perché l’ho sempre tenuta benissimo".

Nicastro che si fa portavoce anche di altri inquilini, ha sborsato 131 euro alla Asl Nord Ovest per ricevere sopralluogo e verbale. "Non tutti possono permettersi di pagare questa cifra. Aggiungo che sono sbalordita dal silenzio di Apes. Nonostante il verbale, sono passati mesi, senza aver ricevuto nessuna informazione circa un intervento. Sto qui con la muffa, e la situazione può solo peggiorare".

Con l’arrivo dell’inverno, quello vero, e con l’accensione del riscaldamento la condensa aumenterà, e con essa la muffa. "Ciò che mi è stato suggerito è di tenere aperte le finestre cosa che faccio ma non posso mica vivere a finestre spalancate quando piove". La residente ci mostra una parete da cui cola acqua piovana. "Quando sono stati fatti i lavori sono stati commessi degli errori oppure sono stati usati materiali non idonei": continua Nicastro. Con lei, c’è Francesco Auletta consigliere comunale della lista civica Una città in Comune e dice: "Cosa c’è di oltre ad un verbale di insalubrità della Asl? Perché Apes non si appalesa? La residente, lei come altri, stanno aspettando da mesi un intervento su due immobili che dovrebbero, dovrebbero essere nuovi. Ben vengano i lavori di Apes ma poi chi si occupa di vigilare che i lavori siano fatti a regola d’arte? Alcuni alloggi popolari a Cisanello soffrono dello stesso prblema di muffa sia d’estate che d’inverno ma quelli sono vecchi e necessitano di altra tipologia di intervento. Ma qui le facciate sono state appena fatte. Non è cosa poi da poco che la signora abbia sempre pagato il canone, abbia apportato migliorie a sue spese, abbia mobili nuovi che ha messo al riparo per quanto ha potuto". La residente approfitta della presenza della stampa per aggiungere: manca l’illuminazione nei vialetti e si riempiono di spacciatori. I cassonetti sono troppo vicini alle facciate e le blatte si arrampicano e passano da sotto le finestre. Spostate i cassonetti all’inizio della strada". La solidarietà alla residente arriva anche da Rifondazione comunista.