Sorvola la Torre col drone. Caccia al turista cinese. Denuncia e maximulta

Di solito si limitano alle foto ricordo, nella classica posa in piazza dei Miracoli con le braccia tese come a sorreggere, nell’inquadratura ad arte, la Torre Pendente più famosa del mondo, che in questi giorni sta registrando il suo picco estivo di visitatori.

Ma qualcuno che decide di strafare, per la legge dei grandi numeri, c’è sempre. Come il turista cinese finito nei guai, con tanto di tappa in questura per la formalizzazione della denuncia dopo che una pattuglia della polizia lo ha intercettato mentre faceva sorvolare un drone proprio sopra l’ultimo anello del Campanile di Bonanno. È successo mercoledì sera.

È stata una pattuglia in giro per i controlli rafforzati proprio in questi giorni nella zona monumentale, a notare il velivolo telecomandato volare, anche sulla verticale del celebre campanile. Gli agenti hanno prontamenteo allertato la sala operativa della questura che ha inviato una Volante per individuare il pilota del drone. Dopo brevi ricerche è stato così individuato il turista cinese che ha tentato di giustificarsi con gli agenti spiegando le sue buone intenzioni. Che erano solo quelle – ha detto in inglese - di scattare foto e video ricordo, del nostro monumento, senza sapere che l’area di piazza dei Miracoli è una ‘no fly zonè totale, una zona in cui vige l’assoluto divieto di sorvolo. L’uomo era privo dell’autorizzazione benché dotato del patentino e dell’assicurazione necessaria per pilotare droni. Non è il primo caso di un turista che viene denunciato per l’uso del drone in piazza dei Miracoli.

A gennaio un altro straniero era stato sorpreso con il drone in volo vicino alla torre, mentre mesi prima due messicani erano stati più sfortunati perché il loro drone, di cui avevano perso il controllo, era finito direttamente contro la Torre. Anche al cinese, come ai casi precedenti viene contestata la violazione amministrativa per violazione degli articoli 1213 e 1174 del Codice della Navigazione. "Chiunque – si legge ne codice – non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa" che può arrivare fino a seimila euro.