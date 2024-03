Sorpreso a rubare una bici: rimpatriato clandestino

Prosegue senza sosta, anche in questi giorni che precedono il periodo pasquale, con la città piena di turisti, l’azione di contrasto dell’immigrazione irregolare da parte della Questura di Pisa. Nella giornata di ieri personale del locale Ufficio Prevenzione Generale, di passaggio in una strada del centro cittadino, ha scorto un individuo che era intento a forzare il lucchetto di una bicicletta legata alle rastrelliere.

L’uomo, risultato poi essere un cittadino macedone – irregolare sul territorio nazionale e con un fitto curriculum di precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura per furto e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Dopo gli accertamenti di rito eseguiti dal personale della Sezione Espulsioni, è stato quindi accertato che lo stesso, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura, era stato denunciato per aver violato la misura alternativa al trattenimento disposta dal questore di Pisa.

Pertanto, nei suoi confronti lo stesso questore ha emesso emesso un provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera, successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Pisa. L’uomo è stato quindi scortato dagli operatori di polizia all’aeroporto di Roma Fiumicino ove, con il primo volo diretto in nella Repubblica di Macedonia, senza biglietto di ritorno sul territorio italiano.