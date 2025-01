Sopralluogo e camion: le prime grandi manovre per il centro sportivo

Primi sopralluoghi a Gagno per il centro sportivo del Pisa. Ieri infatti all’interno dell’area comunicante tra il parcheggio di via Pietrasantina e i terreni acquistati dal Pisa Sporting Club, sono stati avvistati i camion della ditta Toni Luigi, intenti a posizionare i capisaldi e ad effettuare i primi rilevamenti in vista della pre-cantierizzazione. L’azienda infatti, già sponsor del Pisa, è la stessa che ha recintato la zona nel maggio 2023. Secondo quanto emerge nei prossimi giorni il Comune di Pisa riceverà la richiesta di permesso a costruire e la società, entro fine gennaio, inizierà a spianare la zona. Come rivelato infatti da La Nazione alcuni giorni fa si potrà procedere a questi primi lavori propedeutici alla posa della prima pietra svincolandoli dalla scelta del general contractor, tra demolizioni e spianamenti. C’è molto da fare però e, dalle carte diffuse sull’albo pretorio del Comune di Pisa, per quanto riguarda la valutazione tecnica pubblicata negli ultimi giorni di dicembre, saranno tante anche le opere accessorie.

La società infatti dovrà realizzare una serie di interventi per l’avvio del cantiere del nuovo centro sportivo a Gagno, come previsto dagli atti ufficiali del Comune. Tra le opere principali c’è l’ampliamento del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, un’area già destinata urbanisticamente a parcheggio e di proprietà comunale, ritenuta strategica anche per la futura realizzazione del sottopasso ferroviario in via Rindi. Questo intervento consentirà di migliorare la funzionalità dell’area e di rispondere alle esigenze di viabilità. Sono previsti anche miglioramenti per il verde pubblico, con la piantumazione di alberature ombreggianti e ornamentali, e la cura della fascia di dieci metri del fosso Pietrasanta, garantendo pulizia e manutenzione ordinaria. Per favorire la coesione sociale, almeno un campo sportivo sarà destinato temporaneamente ad associazioni per attività giovanili e sociali. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, il progetto prevede il recupero del centro sportivo Bellani con l’ampliamento delle strutture esistenti, nel rispetto delle prescrizioni ambientali. Le tribune, invece, saranno progettate con strutture metalliche "trasparenti" all’acqua.

Michele Bufalino