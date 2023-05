"Sopra la luna" nel Giardino della Nunziatina

Un imperdibile live apre la stagione 2023 del Giardino La Nunziatina di Pisa. Stasera alle 19.30, la presentazione di Sopra la luna, lbum di esordio di EMIS, la nuova band di Dome la Muerte e Marina Mulopulos. EMIS, in lingua greca, significa NOI ed è un omaggio alle origini della cantante Marina Mulopulos. Il loro esordio discografico Sopra la Luna è stato pubblicato dalla etichetta ArroyoMetarock su Spotify https:open.spotify.comalbum4dbusdKYMQTLEV2FXOjaM3 e sui principali digital store e anche in versione Cd. La band prende forma nell’incontro artistico tra due delle figure più rappresentative dell’underground italiano: Domenico Petrosino, in arte Dome la Muerte, già colonna portante dei CCM e NOT MOVING, lunga carriera costellata da prestigiose collaborazioni riassunte dalla biografia Dalla parte del torto, e Marina Mulopulos, artista che ha esordito con i Tilak, proseguendo come cantante degli Almamegretta per tre anni e in seguito condividendo palco e musicisti con Peppe Barra. L’incontro di questi due artisti si realizza in una cascata sonora che uniscr la chitarra wild di Dome alla grande intensità vocale di Marina. Il disco è sintesi della comune vocazione dei due artisti, protagonisti delle composizioni di tutte le tracce del disco, esclusa Lullaby dei Cure. Alla realizzazione hanno collaborato Paolo Del Vecchio, Serena Altavilla, Frida Bollani Magoni oltre ad altri importanti musicisti della scena underground. Le canzoni hanno la forma e l’andamento dei grandi classici del rock, ricreando le atmosfere di tante serate suonate a omaggiare i grandi artisti di riferimento comune. Nel corso della serata sarà ricordato il prof. Stavros Katsanevas, scienziato di fama internazionale scomparso di recente, alla guida dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina dal 2018 al 2022 e che ha incrociato in passato in più di un’occasione le proposte culturali e musicali della Nunziatina. Prenotazione obbligatoria con consumazione al tavolo: whatsapp 3487039623