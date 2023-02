Sono ‘Variazioni enigmatiche’

Rappresentato ininterrottamente da un quarto di secolo, l’adattamento teatrale di Variazioni enigmatiche, opera scritta nel 1995 dal drammaturgo francese Éric-Emmanuel Schmitt, arriva al Teatro di Pisa stasera alle 21 e domani, domenica 26 alle 17 con Glauco Mauri e Roberto Sturno nei ruoli protagonisti. Questa produzione della Compagnia Mauri Sturno, nella traduzione e nell’adattamento di Glauco Mauri con la regia di Matteo Tarasco (scene e costumi sono di Alessandro Camera, le musiche di Vanja Sturno, le luci di Alberto Biondi), “Variazioni enigmatiche” è il sesto titolo della Stagione di Prosa del Teatro Verdi che segue il grandioso successo delle Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek e anticipa lo Zio Vanja di Cechov (in cartellone il 25 e 26 marzo; info sul sito www.teatrodipisa.pi.it).

Tre le modalità di acquisto dei biglietti (con i relativi sconti consultabili sul sito del Teatro): online su www.vivaticket.com; al botteghino, aperto da martedì a sabato ore 11-13, il martedì, giovedì e sabato anche ore 16-19; per telefono, chiamando al numero 050.941188: dal martedì al sabato ore 9-11; martedì, giovedì e sabato anche ore 14-16.

Il titolo di “Variazioni enigmatiche” è ispirato alla sinfonia del compositore inglese Edward Elgar ed è anche il leit-motiv di tutta l’opera impostata appunto sulle variazioni di una melodia nota ma che non si riesce a individuare. Tutto avviene su una piccola isola del Mare di Norvegia dove vive il Premio Nobel per la letteratura Abel Znorko, personaggio assai bizzarro. Da lui si reca, con il pretesto di una intervista, il reporter Arik Larsen desideroso di conoscerlo. Abel trascorre il tempo componendo lettere per una donna misteriosa che ama da 15 anni. Vibrante è il colloquio tra i due uomini, in una alternanza di ferocia e compassione, di ironia e di pietà. Fino all’ultimo drammatico segreto che si svela in una intervista trasformata nell’affascinante scoperta di verità taciute.

"Variazioni Enigmatiche – spiega Glauco Mauri - è una partita a scacchi, un intreccio psicologico, un incontro-scontro tra due uomini legati alla figura di una donna. Qual è il vero motivo dell’incontro tra i due? E perché il grande Abel Znorko, solitario e misantropo, ha accettato per la prima volta di ricevere uno sconosciuto giornalista? Solo alla fine, l’ultima lancinante rivelazione svelerà il vero motivo dell’incontro… e l’uomo scoprirà nell’altro uomo lo stesso bisogno di comprensione e d’amore".