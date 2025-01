Sondaggio Coldiretti. Quasi un pisano su due si è già messo a dieta

Quasi la metà dei pisani si metterà a dieta nel 2025 per smalitere i chili presi tra Natale e Capodanno. È il risultato di un sondaggio online condotto da Coldiretti dove il 44% di chi ha risposto ha deciso di rimettersi in forma in vista della prova costume. Ma c’è una grande fetta di persone che, al questionario dell’associazione, ha risposto con un secco no. In barba ai buoni propositi che tutti hanno a gennaio e spesso si dimenticano a febbraio, il 40% dei pisani non ha assolutamente voglia di sentir parlare di diete, mentre una minoranza del 16% ancora non ha deciso se preferisce un sano regime alimentare o il dolce far niente.

Per gli indecisi, la buona notizia è che, secondo gli esperti in nutrizione, per tornare in forma non è necessario ricorrere a digiuni estremi o saltare i pasti, ma è preferibile seguire una dieta equilibrata e leggera, ricca di frutta e verdura, con un abbondante consumo di acqua. Per sostenere questo processo, Coldiretti ha stilato una lista di alimenti che favoriscono la disintossicazione dell’organismo, aiutando a riprendersi dopo i periodi di stress legati ai viaggi e ai pranzi delle festività natalizie. In questo periodo dell’anno, l’associazione consiglia per esempio di non dimenticare frutta come arance, mele, pere e kiwi, mentre tra le verdure più benefiche spiccano spinaci, cicoria, radicchio, zucche, zucchine, insalata, finocchi e carote.

Per condire è importante utilizzare olio d’oliva che contrasta l’invecchiamento e facilita l’eliminazione delle tossine, e abbondante succo di limone, che purifica il corpo dalle scorie, migliora la circolazione sanguigna, è un ottimo astringente e aiuta a combattere l’acidità gastrica. Ottime anche le verdure a foglia verde scuro, come spinaci e cicoria, ricche di acido folico e vitamine del gruppo B, essenziali per la produzione dei globuli rossi e per il buon funzionamento del midollo osseo.

Fondamentali anche le carote, ricche di vitamina A, utilissime per la salute di occhi e pelle, mentre i finocchi sono efficaci per alleviare la nausea, migliorare la digestione e contrastare la stitichezza. Non vanno dimenticati i legumi che favoriscono l’eliminazione delle scorie metaboliche e migliorano il transito intestinale, oltre a essere una fonte preziosa di carboidrati a lento assorbimento, che forniscono energia duratura, particolarmente utile nei periodi più freddi. Insomma, le opzioni per perdere peso senza sacrificare il gusto del mangiare ci sono... Comunque tranquilli, prima della prova costume c’è ancora tanto tempo.