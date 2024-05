"Solo Amore": doppio appuntamento

Il festival "Solo Amore", iniziativa dedicata al tema dell’amore e della diversità, in tutte le sue sfumature più belle e profonde, questa settimana segna due nuovi appuntamenti. Il primo è oggi alle 18, alla Biblioteca Comunale di Cascina, dove si terrà la presentazione del libro "Fiori dei Balcani" di Denata Ndreca. Dialogano con l’autrice le assessore del Comune di Cascina Bice del Giudice e Giulia Guainai. Letture a cura di Benedetta Giuntini. Un libro drammatico e dolce, ricco, travolgente in cui la poesia si alterna a pensieri e riflessioni. Con una certezza: la poesia è come l’amore, senza si muore. L’autrice, nata a Scutari nel 1976, è poetessa, scrittrice, giornalista, traduttrice, pedagogista. Secondo appuntamento della settimana sarà giovedì 16 maggio, alle 11, alla Casa di Lungofiume (via Toscoromagnola), dove si parlerà del tema del bullismo con il momento di riflessione "Bullismo e rispetto: da che parte stai?" a cura di Annastella Giannelli alla presenza delle classi dell’Istituto superiore Pesenti di Cascina. Tra gli ospiti, l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini e il sindaco di Cascina Michelangelo Betti. Il momento di approfondimento parte dalla recente indagine dell’Osservatorio INdifesa realizzata da Terre des Hommes, insieme a OneDay e alla community di ScuolaZoo (che ha coinvolto oltre 4mila ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni): oltre 6 giovani su 10 dichiarano di essere stati vittime di violenza. Tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. La percentuale di chi ha subito una violenza, sia fisica che psicologica, sale al 70% se si considerano le risposte delle ragazze e all’83% tra chi si definisce non binario e scende al 56% tra i maschi. I "bersagli" preferiti da bulli e bulle sono l’aspetto fisico, l’orientamento sessuale, la condizione economica, l’origine etnica e geografica, l’identità di genere, la disabilità, la religione.