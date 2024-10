Solidarietà Ceccardi: "Vera persecuzione"

"Solidarietà alla nostra capogruppo a San Giuliano Terme, Ilaria Boggi, per l’ennesima minaccia ricevuta da qualche vigliacco che evidentemente non accetta le regole democratiche e la pluralità di opinioni e idee". Lo dichiara l’europarlamentare toscana della Lega, Susanna Ceccardi, in seguito alla quinta denuncia presentata dalla consigliera Boggi per atti intimidatori e aggressioni dall’inizio della scorsa campagna elettorale fino ad oggi. "Questa lunga serie di messaggi minatori – aggiunge Ceccardi – sta assumendo i contorni di una vera persecuzione e deve interrompersi quanto prima. Mi auguro che il responsabile o i responsabili vengano individuati".