"SocialMente": Franco Alberici alla Città del Teatro

cascina

Stasera alle 21 alla Città del Teatro di Cascina la compagnia teatrale Frigoproduzioni presenta “Socialmente”, uno spettacolo che affronta il tema dei social e della loro influenza sulla nostra vita. Che ruolo hanno i social network e i talent show nella società contemporanea? E soprattutto, quali sono gli effetti psicologici sulle persone? Sono queste le domande a cui risponde la visione drammaturgica di Francesco Alberici in Socialmente dove sul palco, insieme a Claudia Marsicano (Premio Ubu 2017 Miglior attrice under 35) porta in scena un giorno o un anno di vita (la dimensione atemporale impedisce ogni cronologia esatta), di due personaggi inebetiti dai talent show e alienati dai social network che vivono sul divano, tra lo schermo del televisore e un frigorifero con la F di Facebook, sintetizzando interi discorsi in un gesto, una postura, un’immagine e intrecciando dialoghi da cui affiora un’ansia di comunicare che non vince la solitudine. “SocialMente” è un acido ritratto generazionale dove i social network e la televisione sono contenitori all’interno dei quali si sviluppano e si sfogano pulsioni, emozioni e paure e ciò che agiamo al loro interno ha conseguenze, almeno emotive, anche nella realtà. Per contro, ciò che accade all’esterno e non sperimentiamo in prima persona, lo viviamo attraverso i mezzi virtuali. Senza voler esprimere giudizi su questi meccanismi, lo spettacolo tenta di analizzarli e descriverli mediante il linguaggio del teatro. Prevendita in teatro dal lun al ven 10-1, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

Circuito Ticketone e online.