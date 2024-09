Sociale: riaperti i termini per richiedere il bonus ‘Viaggio in tranquillità’

Pisa, 18 settembre 2024 – Il Comune di Pisa ha riaperto i termini per richiedere il bonus “Viaggio in tranquillità”, il contributo erogato dall’amministrazione comunale a sostegno delle persone in condizioni di fragilità che necessitano di servizi di trasporto. Sarà possibile presentare domanda online entro le 12 di martedì 9 ottobre. La misura, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 30mila euro, prevede un contributo di 200 euro, una tantum, per le persone, residenti nel Comune, che utilizzano mezzi quali taxi, Ncc, operatori che forniscono servizi sociali o cooperative di trasporto.

Il contributo per il servizio di trasporto sarà spendibile presso tutti gli operatori economici accreditati aderenti ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Pisa e potrà essere utilizzato nel territorio comunale e nei Comuni della zona distretto dell’area pisana (Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Calci, Vecchiano, Vicopisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana, Orciano Pisano) per: recarsi a effettuare visite specialistiche, fisioterapiche e prestazioni sanitarie private e pubbliche; a intrattenere i rapporti interpersonali per una migliore e autonoma organizzazione della propria vita; a partecipare a ogni tipo di attività sociale, culturale. L’elenco degli operatori convenzionati sarà pubblicato sul sito del Comune di Pisa e inviato via mail ai destinatari del beneficio.

REQUISITI. Possono presentare la domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, per motivi lavorativi o per motivi diversi dall’attività lavorativa ai quali è comunque consentito lavorare; essere in una delle seguenti condizioni: disabilità fisico-motoria o cecità valutata dall’apposita Commissione con la dicitura “situazione di gravità” (L.104/92); disabilità valutata dall’apposita Commissione con grado di invalidità uguale o superiore al 74% (ex L.118/71); condizioni di difficoltà per motivi sanitari o avere un’età uguale o superiore a 65 anni purché con Isee inferiore a 16.500 euro.

DOMANDE E INFORMAZIONI. Per presentare la domanda occorre essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE e accedere alla piattaforma online al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Viaggio-in-tranquillita, dove è possibile trovare anche il bando e i relativi allegati.

Per la soluzione di problemi relativi alla compilazione della domanda digitale è a disposizione un supporto tecnico on line raggiungibile dal portale stesso, che offrirà chiarimenti e informazioni nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13 ed il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 17. Le informazioni che riguardano questo bando possono essere richieste contattando il numero verde del Comune di Pisa: 800981212 oppure scrivendo ai seguenti indirizzi mail: [email protected]; [email protected]; [email protected].

Si ricorda inoltre che è attivo il supporto di facilitazione digitale: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Facilitazione-digitale presso l’URP del Comune, su appuntamento, chiamando il numero 050.910666; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno 17; presso il Centro Polivalente Pisanova in via Viale 2; presso i locali a lato della Palestra Popolare del Cep, in via Bonamici 8 su appuntamento, chiamando il numero 0507846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.