Sociale: pubblicata la graduatoria provvisoria del Bonus Acque 2023

Pisa, 4 luglio 2023 – È stata pubblicata sul sito del Comune di Pisa la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Bonus Acque 2023 erogato tramite il Comune di Pisa dall’Autorità Idrica Toscana con il Fondo di Solidarietà AIT destinato alle utenze deboli. Le risorse assegnate al Comune di Pisa per l’anno 2023, per la spesa idrica riferita all’annualità 2022, ammontano complessivamente a 133.536 euro secondo la ripartizione che il Fondo dei Comuni della conferenza territoriale 2/Basso Valdarno attua per la concessione, alle famiglie residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana, del Bonus Sociale Idrico che viene erogato ai cittadini beneficiari sotto forma di rimborsi tariffari disposti dal Gestore Acque S.p.A.

“Si tratta di una importante misura di supporto alle famiglie a medio e basso reddito – dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – Un contributo che va dal 50% al 75% della spesa idrica annua sostenuta nel 2022 e certificata dal gestore Acque, che si somma al sistema dei Bonus Sociali messo in piedi dall’Amministrazione Comunale, contribuendo a fornire un sostegno effettivo alle fasce più deboli della cittadinanza e a tutti quei nuclei familiari che, anche a causa dei continui aumenti dei prezzi, stanno attraversando un momento di difficoltà economica”.

Sulla base delle risorse assegnate al Comune di Pisa, risultano inserite nella graduatoria provvisoria degli ammessi 875 istanze delle 909 ricevute (34 sono state escluse per mancanza di requisiti o perché doppie). Delle 875 istanze, 263 sono state ammesse a un contributo del 75% e 612 sono state ammesse a un contributo del 50%. Gli utenti hanno a disposizione 15 giorni (a partire dal 30 giugno, data di pubblicazione della graduatoria) per presentare eventuali ricorsi in attesa della pubblicazione definitiva della graduatoria. Le graduatorie provvisorie degli ammessi al contributo e degli esclusi sono consultabili sul sito web del Comune di Pisa al link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-acque-2023.