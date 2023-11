Sociale: nuovi orari per lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere

Pisa, 27 novembre 2023 – Nuovi orari per lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere nato nel 2022 per iniziativa dei Comitati Unici di Garanzia di Università di Pisa, Scuola Normale, Scuola Sant'Anna e della Casa della Donna incaricata di gestire il servizio. Lo sportello si può contattare per telefono allo 050 221504 nei seguenti orari martedì 10 - 13, lunedì 12:30 - 14:30, giovedì 16 -18 per parlare direttamente con un'operatrice. È anche attiva la segreteria e un’operatrice contatterà chi ha lasciato un messaggio per fissare un colloquio telefonico o presso lo sportello.

Anonimo, gratuito e senza obbligo di denuncia, lo Sportello è a disposizione per chi studia, fa ricerca, insegna e lavora nei tre atenei pisani. Chiunque abbia subito atti di discriminazione e violenza di genere o comunque legati alla propria identità sessuale, anche in luoghi diversi da quelli universitari, potrà rivolgersi allo sportello. E’ dunque interessata una vasta comunità di oltre 60mila persone che comprende studenti e studentesse, personale docente, tecnico-amministrativo e di imprese che abbiano rapporti di lavoro con le tre istituzioni accademiche cittadine.

Lo Sportello offre, sia in italiano che in inglese, un servizio di ascolto, assistenza, informazione sui diritti, indirizzando, in caso di bisogni particolari o di maggiore complessità, verso strutture, associazioni, istituzioni socio-sanitarie o giudiziarie del territorio. Per garantire l’anonimato di coloro che vi si rivolgono, il luogo in cui si trova lo Sportello è riservato e vi si potrà accedere solo inviando una mail a [email protected] o telefonando allo 0502215104.