Sociale: nel 2023 confermato il Bonus Mamma e Bebè e in arrivo anche il Bonus benzina

Pisa, 18 dicembre 2023 – Un contributo fino a 1500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel particolare momento della nascita di un figlio/a. È quanto prevede il 'Bonus Mamma e Bebè 2023', approvato nei giorni scorsi con una delibera di Giunta. Sulla misura sono stati messi a disposizione 100mila euro.

L’atto approvato in Giunta fissa anche i seguenti requisiti per l’accesso all’agevolazione in vista della prossima pubblicazione di uno specifico bando pubblico: essere residenti nel Comune di Pisa al momento della presentazione della domanda; essere cittadini italiani oppure avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità; avere un/una figlio/a nato nel periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, avere un figlio/a iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo specifico (anno solare 2023); avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 25.000 euro. Nel 2022 erano state 165 le istanze risultate beneficiarie dell’agevolazione, delle quali 10 riferite a nascite gemellari, per un contributo di 632,18 euro a nuovo nato.

Approvato in Giunta anche il 'Bonus Benzina 2023' per l’acquisto di carburante a favore delle famiglie composte da 1 o 2 componenti e con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Sulla misura l’amministrazione ha messo a disposizione 25mila euro.

"Si tratta di nuovo contributo con il quale si va ad estendere il 'Sistema dei bonus' del Comune di Pisa - dichiara ancora l’assessore Bonanno - pensato per offrire sostegno alle famiglie residenti nel territorio che si trovano in situazione di bisogno. L’agevolazione prevede il riconoscimento di contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. Come già fatto per il 'Bonus alimentare', che è andato ad ampliare la platea di destinatari della Carta di acquisti solidale introdotta dal Governo, abbiamo rivolto la nostra attenzione alle famiglie composte da 1 o 2 componenti in quanto quelle più numerose saranno beneficiarie del 'Bonus benzina' nazionale".

La delibera approvata in Giunta impartisce inoltre una serie di direttive agli uffici relative ai requisiti di accesso all’agevolazione e alle modalità di erogazione del contributo in vista della prossima pubblicazione di uno specifico avviso pubblico. I beneficiari dovranno: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione Europea o Nazionale) per i quali è comunque consentito lavorare; avere un nucleo familiare di 1 o 2 componenti; avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 15.000 euro; essere in possesso di un mezzo di circolazione alimentato a carburante tuttora in circolazione.

Il contributo economico erogato avrà un massimale di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti. L’agevolazione potrà essere utilizzata presso tutte le stazioni di rifornimento, limitatamente all’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. Nello stilare la graduatoria sarà data priorità alle famiglie che presentano un ISEE più basso.

L’amministrazione comunale, grazie al sistema dei bonus, attua da anni una politica di sgravi fiscali, aiuti e misure a favore di singoli e famiglie, con l’obiettivo di contrastare la povertà e ridurre le differenze socioeconomiche tra cittadini. Dal 2018 al 2022 le risorse messe in campo dal Comune di Pisa per dare sostegno alle fasce di popolazione più in difficoltà sono state oltre 5,3 milioni di euro.

Agevolazioni confermate anche nel 2023 e che si affiancano alle agevolazioni statali e regionali distribuite tramite gli uffici del Comune. Tra i contributi attivati nel 2023 con risorse comunali si ricordano il Bonus donna, il Bonus mamma e bebè, il Bonus utenza, il Bonus animali, il Bonus alimentare, il Bonus anziani e il Bonus Tari Famiglie e il Bonus Tari Giovani.