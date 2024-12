Con la app sul telefono riesce a ingannare le slot machine: denunciato

Monteverdi Marittimo (Pisa), 6 dicembre 2024 – I carabinieri di Monteverdi Marittimo hanno denunciato un 57enne straniero con l'accusa di aver tentato di frodare più volte le slot machine di un bar.

L'indagine, avviata in seguito alla denuncia del titolare, ha permesso ai militari di ricostruire con precisione il modus operandi dell'uomo grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Sorpreso in flagranza di reato all'interno del bar, il responsabile è stato trovato in possesso di vari cavi informatici, uno dei quali collegava la slot machine al suo cellulare. Sul dispositivo mobile, gli investigatori hanno rinvenuto un'applicazione specifica che consentiva all'uomo di prevedere in anticipo alcune combinazioni vincenti, alterando così il normale funzionamento della macchina da gioco. Al termine delle operazioni, il 57enne è stato denunciato per accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.