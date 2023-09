Skating Academy Pisa. Ecco i campioni d’Italia

La Skating Academy di Pisa fa il botto ed è campione d’Italia. Grande successo per la squadra pisana guidata da Veronica Micheletti al Diciottesimo Memorial "Gentilini", valevole come campionato Nazionale Acsi 2023, svoltosi a Riccione tra la fine di agosto e i primi di settembre: la Skating Academy al suo esordio (è la prima volta in assoluto che partecipa alla manifestazione in oggetto) conquista il primo posto e si laurea campione nazionale nella classifica societaria, su più di novanta società partecipanti, provenienti da tutta Italia. Il risultato è frutto delle singole prestazioni di tutte le atlete presenti, che hanno presentato prestazioni eccellenti e hanno portato alla vittoria complessiva della società.

Questi i piazzamenti individuali: Oro (ciascuna nella categoria di appartenenza) per Alessia Faraldo, Paola Suma, Sabrina Elsinora, Sofia Gobbi, Emma Grassi, Nicole Bonasera, Giulia Merola, Giulia Braccini, Luisa Rosselli, Margherita Doccini, Alena Lenzoni, Nicole Castiglione, Salvatore Sophia; argento per Miriam Romito, Irena Karina, Matilde Nencioni, Rita Miragliotta, Martina Gentilini, Aurora Simoni, Ludovica Bacciardi, Greta Cadeddu, Gaia Gori; bronzo per Lucrezia Del Lupo, Aurora Di Bugno, Giorgia Arrostiti, Aurora Busi, Mia Lenzoni, Giada Antonioli; ottimi piazzamenti per Greta Micheli, Ginevra Pacchi, Vittoria Paolicchi, Gaia Ricciardi, Martina Corriano, Rupa Radano, Giulia Salvini, Camilla Portovenero, Rachele Stefanni, Lucrezia Cecere, Martina Vuozzo, Marina Niccolai, Asia Oudainia, Emel ed Ines Bajo, Sara Pierazzini, Gaia Nobili, Maria Vittoria Piegari, Greta Tofani, Jennifer Di Rella, Maddalena Villa, Martina Patané, Sara Mazzanti, Irene Ricciu, Sofia Margherita Silvestri, Maria Giulia e Valentina Cavaliere, Alice Baldacci, Irene Gaddi, Elisa Misuri, Martina Madrigali, Ludovica Gambini, Swami Rastelletti. "Il successo premia l’impegno di tutte le atlete che hanno partecipato, impegnandosi negli allenamenti per tutto il periodo estivo e chiude col botto una stagione ricca di soddisfazioni - dichiara la dirigenza in una nota -, confermando ancora una volta l’elevato profilo tecnico della società pisana, competitiva sia nel settore promozionale sia in quello pre-agonistico e agonistico. Una grande soddisfazione per la super coach Veronica Micheletti e per il suo team, nonché per i dirigenti della società".