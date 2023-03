Sinistra Unita per Pisa "Una lista di governo"

"Finalmente la sinistra non si fraziona e mette in campo una proposta politica unitaria per governare la città". La lista di Sinistra unita per Pisa (che raggruppa l’Alleanza verdiSinistra, Sinistra Civica Ecologista e Possibile) sceglie il volto iconico di Paolo Malacarne per presentare il progetto unitario di governo, sotto gli occhi compiaciuti del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli che benedice l’alleanza: "Il mio impegno nasce anche da queste istanze e sono contento che queste forze politiche abbiamo raggiunto questo risultato che ci dà ulteriore spinta per rappresentare una valida alternativa alla destra". "Idee, valori e progetti sono comuni nelle nostre forze politiche - ha aggiunto Malacarne - e finalmente abbiamo evitato, come purtroppo è accaduto spesso in passato, di rinunciare ai personalismi e abbiamo proposto una lista per una sinistra di governo e non solo di testimonianza".

Il medico, corteggiato a lungo dai leader delle diverse forze politiche che compongono la lista, non sarà però parte attiva della competizione elettorale, avendo optato per la presidenza della neonata Croce Azzurra del litorale pisano. Non correrà per il consiglio comunale ma sosterrà la lista in campagna elettorale "perché può essere un progetto politico nuovo davvero interessante". Anche se, non è un mistero, con l’elezione di Elly Schlein molti di coloro che oggi militano in Sinistra civica ecologista, a cominciare dal padre nobile Paolo Fontanelli, dopo le amministrative rientreranno nelle fila dei dem. Eppure Paolo Fornai, proprio di Sce assicura: "Non siamo un cartello elettorale e la composizione della lista non sarà fatta con quote di rappresentanza delle singole forze politiche". "Anzi - rafforza Luigi Sofia dell’Alleanza VerdiSinistra - in lista ci saranno personalità autorevoli che hanno scelto di impegnarsi proprio perché credono nel progetto politico: vogliamo riconquistare i voti persi dal centrosinistra nel 2018 (oltre 7 mila) rispetto alle elezioni del 2013. Paolo Martinelli rappresenta il rinnovamento, il cambiamento di una buona politica, un’esperienza di vita e di lavoro che dà garanzia di competenza, onestà, disinteresse personale".

Gab. Mas.