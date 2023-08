"Sinergia tra pubblico e privato" Ora il vento politico è cambiato

PISA

"Il grande lavoro svolto dal professor Ugo Boggi per portare in città il congresso nazionale della Società italiana di chirurgia, dal 17 al 20 settembre, evidenzia come non si può più attendere per avere un vero palazzo dei congressi in città e che quello che gestisce l’Università, che ha limiti strutturali e urbanistici, potrebbe solo essere un primo volano delle iniziative da mettere in atto". Ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Maurizio Nerini, che aggiunge l’impegno del suo partito "fin da quando eravamo all’opposizione nel dare indicazioni sempre precise sul tema con un percorso politico che arriva da molto lontano che ha visto affiancarsi quello amministrativo nella prima consiliatura guidata da Conti e ora deve trovare applicazione con la consolidata maggioranza" per realizzare un nuovo "Palazzo dei Congressi nell’area del ex-Santa Chiara". "Finalmente - sottolinea Nerini - il vento politico a Pisa è cambiato e si sono recepiti questi stimoli scrivendo nero su bianco negli atti politici gli intendimenti e lo si è fatto anche nel programma di mandato del sindaco e in quelli pubblici già varati come il Piano Strutturale Intercomunale indicando la volontà di favorire una sinergia tra pubblico e privato per la gestione dell’enorme partita urbanistica dell’ex ospedale che veda apertura alla congressistica".