Sindrome di Down. Il percorso

Un percorso salute, il primo a livello regionale, uno dei pochi in Italia per persone con sindrome di Down. è stato presentato ieri all’ospedale Cisanello. Molto soddisfatto il presidente dell’Associazione italiana persone con sindrome di Down di Pisa, Sandro Del Rosso. "Un progetto importantissimo di cui siamo molto contenti", ha detto. è stato presentato ieri proprio in ospedale durante un incontro aperto proprio da Del Rosso. Dopo i saluti della direttrice generale Silvia Briani e di quella sanitaria Grazia Luchini, è stato proiettato il video del regista Lamberto Giannini che realizza spettacoli con attori con sindrome di Down. Quindi la presentazione del percorso regionale Pass, illustrato dalla responsabile in Aoup Lisa Colombaro. Quindi l’intervento della dottoressa Stefania Bargagna, responsabile Uo di Neuropsichiatria infantile.

Quindi, la presentazione equipe medica per i minori con sdS a cura della Unità operativa con il dottor Francesco Massei, la dottoressa Alice Bonuccelli, l’inf Emanuela Marini, l’inf Elisa Trentini. Intervento del dottor Angelo Carfi, dirigente medico dell’Uo complessa Centro continuità assistenziale e fragilità alla Fondazione policlinico universitario Agostino GemelliIrccs, presentazione equipe medica per gli adulti con sdD a cura dell’Uo Medicina 2 direttrice la dottoressa Sandra Mechelli, il dottor Giacomo Bini, il dottor Luciano Colangelo, la dottoressa Chiara Sonato e la dottoressa Lucia Visaggi.