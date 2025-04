‘Siete presente’ 2025: sono 12 i progetti di volontariato finanziati a Pisa e in provincia

Pisa, 23 aprile 2025 – Oltre 56mila euro di finanziamenti (56.593 euro) per i 12 progetti dell'area di Pisa vincitori del bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo', realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo' punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

«'Siete presente' dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo del Terzo settore e al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e anche sulle associazioni che lo animano e quindi sui cittadini che lo vivono» afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

«Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo il presente. Grazie a Giovanisì trasformiamo idee in cambiamento reale per le comunità. Questo bando di mezzo milione di euro è un investimento su chi ha voglia di fare la differenza oggi» commenta Bernard Dika, coordinatore Giovanisì-Regione Toscana.

«Ringrazio il Cesvot per aver promosso questa importante iniziativa, e tutte le associazioni presenti per il grande lavoro che svolgono ogni giorno a favore dei nostri cittadini - dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno - Oggi è una giornata di festa, un momento in cui i giovani sono al centro. I giovani sono la nostra risorsa più importante e il loro contributo al mondo associativo rappresenta un valore enorme per tutti noi, per le comunità. Partecipare, condividere, impegnarsi: tutto questo arricchisce non solo chi lo fa, ma anche chi riceve. Questa iniziativa è un’opportunità, un’occasione di crescita personale e collettiva».

I progetti vincitori

'Spazio giovani al centro e non solo...'. Il progetto è stato finanziato con 2.494 euro.

'Scuola gratuita di italiano per migranti El Comedor - Anno terzo'. Il progetto è stato finanziato con 4970 euro.

'Giovani protagonisti, custodire il passato per attivare il futuro delle comunità'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'#PeerPower, reti d’aiuto tra giovani'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Avanti Tutta Volterra'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Terrae Tre Valli giovani musicisti al Teatro del Silenzio'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Musica Altrove - seconda edizione'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Tutto inizia giocando - formazione permanente'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Alimentazione e movimento, guadagnare salute senza fatica'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'GIOVEDI-S - Giovani Volontari per l’Educazione e il Diritto allo Studio'. Il progetto è stato finanziato con 4.129 euro.

'Strada sicura: Guida la Vita'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

'Storie di Quartieri Solidali'. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.