Sicurezza sulle strade: "In città i ‘gobbetti gialli’"

"A Pisa vi sarà l’introduzione di un nuovo metodo di segnaletica orizzontale con l’utilizzo dei cosiddetti gobbetti gialli". E’ quanto annunciano i consiglieri comunali di ‘Pisa al centro’ dopo l’approvazione in consiglio comunale di una mozione presentata dal consigliere Lorenzo Vouk. "Con questa mozione – articola Vouk –, abbiamo voluto rispondere a due esigenze avvertite dai cittadini". In primis "la necessità di contrastare il parcheggio irregolare che intralcia la circolazione dei mezzi pubblici" quindi "l’urgenza di proteggere gli utenti della strada più vulnerabili, come ciclisti e motociclisti".

Un’analisi condivisa con Angelo Ciavarella, anche lui consigliere comunale in forza a ‘Pisa al centro’. "L’adozione dei gobbetti gialli – argomenta Vouk – come sistema di segnaletica orizzontale permette di creare una separazione fisica tra la carreggiata e la pista ciclabile, riducendo i rischi di collisioni e aumentando la visibilità degli spazi dedicati". "Durante il dibattito – prosegue Vouk – in aula, è emersa una nota politica rilevante: la minoranza ha scelto di non partecipare al voto, evitando così di prendere posizione su una questione che riguarda da vicino la sicurezza e la qualità della vita quotidiana dei cittadini pisani".

Il gruppo Pisa al Centro quindi intende "vigilare attentamente, insieme a Pisamo e alla Giunta comunale, affinché l’atto approvato trovi concreta applicazione nelle strade della città". L’obiettivo è "fare in modo che le misure previste, come l’introduzione dei gobbetti gialli e il contrasto alla sosta irregolare, siano effettivamente messe in pratica, portando benefici tangibili per la sicurezza stradale e il miglioramento della viabilità urbana". Pisa al Centro dunque "ribadisce così il proprio impegno a collaborare con le autorità competenti per garantire l’efficacia di questi interventi, in linea con gli obiettivi del piano urbano della mobilità sostenibile adottato". La lista civica conferma il proprio impegno "a promuovere azioni concrete per la sicurezza stradale e il miglioramento della mobilità urbana, auspicando che in futuro si possa aprire un dialogo più costruttivo anche con l’opposizione".