Sib Confcommercio sostiene tre realtà del litorale: mille euro di donazione

Pisa, 8 gennaio 2025 - L'inizio del nuovo anno all'insegna della solidarietà: Il Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Provincia di Pisa a sostegno di tre importanti realtà del litorale pisano, la Fondazione Stella Maris, la Croce Azzurra Litorale Pisano e la Parrocchia di Tirrenia con una donazione complessiva di 1.000 euro che rappresenta un impegno concreto e un segno tangibile di solidarietà. “Un gesto simbolico, ma di grande valore, che dimostra il supporto alle associazioni del litorale anche in situazioni difficili – dichiara Fabrizio Fontani, Presidente del SIB Confcommercio Pisa - Contributi come questo possono essere determinanti per aiutare realtà come la Croce Azzurra, la Stella Maris e la Parrocchia di Tirrenia a sviluppare le proprie attività. Sono iniziative essenziali per costruire il futuro del nostro territorio”. Luca Franciosi, vicedirettore Confcommercio Provincia di Pisa, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Quello che abbiamo fatto è solo una goccia nel mare, ma con questa donazione vogliamo dimostrare il nostro impegno e la nostra vicinanza a queste realtà, che svolgono un ruolo fondamentale per il nostro territorio”. L’importanza del gesto è stata sottolineata anche dall’Assessore al Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini: “Oggi assistiamo a un atto di liberalità verso associazioni che rappresentano il cuore del nostro tessuto sociale. Non si tratta solo di una donazione, ma di un gesto che arricchisce entrambe le parti, perché donare significa anche ricevere. È un segno di chiarezza di intenti e di una visione che guarda al futuro con concretezza”. Luca Ravagni, presidente di Conflitorale Confcommercio Provincia di Pisa, afferma “Parlare della Fondazione Stella Maris significa parlare di amore per il prossimo, un punto di riferimento nazionale per la salute mentale di bambini e adolescenti. La Croce Azzurra è tornata a essere un pilastro sanitario e sociale della nostra comunità. La Parrocchia di Tirrenia, infine, svolge un ruolo cruciale come centro di aggregazione e supporto per il territorio. Anche noi di Confcommercio siamo sempre pronti a contribuire per il bene collettivo.” A confermare l'importanza di questa iniziativa, è intervenuto anche l’avvocato Giuliano Maffei, Presidente della Fondazione Stella Maris: “Questa donazione non rappresenta solo un sostegno concreto, ma è anche un messaggio di fiducia e di speranza verso il futuro. Ringraziamo di cuore il Sindacato Italiano Balneari e Confcommercio Pisa per questo gesto generoso, che ci consente di continuare a lavorare a favore dei più fragili, specialmente i bambini e i ragazzi che seguiamo ogni giorno con dedizione. La collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni è fondamentale per rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio”.