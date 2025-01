Si allarga il Parco Europa. In arrivo oltre un milione di euro per il polmone verde di Cisanello

Oltre un milione per ampliare il parco Europa. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale per il progetto di ampliamento per l’area verde pubblica e la realizzazione di un’area umida con percorsi pedonali sopraelevati in legno, la messa a dimora di 90 alberi, oltre a 375 cespugli e 10 mila erbacee perenni e arbusti tappezzanti, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e la riduzione delle aree impermeabilizzate con il rifacimento del marciapiede di via Bargagna e la riqualificazione del parcheggio lungo via Cisanello, percorsi pedonali e una staccionata in legno in via Bargagna.

"Il secondo lotto di lavori - sottolinea il sindaco Michele Conti - ci consente di completare il parco, riqualificando anche la parte lungo il versante di via Bargagna, per una fascia di terreno che si estende su una superficie di due ettari. E lo facciamo grazie a una precisa scelta politica destinando a verde pubblico quella che la precedente amministrazione aveva individuato come area a a servizi: abbiamo quindi appunto scelto di non costruire e di non impermeabilizzare ulteriore suolo, come è stato fatto invece in passato in gran parte di Cisanello, valorizzando la sua vocazione di aree umida e salvaguardando la biodiversità".

Secondo il vicesindaco con delega al verde urbano, Raffaele Latrofa, "con questo ulteriore finanziamento si possono realizzare interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione del rischio idraulico che sono importanti nel quartiere di Cisanello: i polmoni verdi si devono ricercare, come abbiamo fatto in questo caso con il Parco Europa, nelle aree dei quartieri che sono rimaste non urbanizzate e sono particolarmente orgoglioso dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile che introduciamo con questo progetto, che servono a stoccare l’acqua nelle aiuole per poi essere mandata nell’area umida presente nel terreno".

Nel dettaglio, infatti, oltre a costruire un nuovo marciapiede fra la pista ciclabile esistente e l’area a parco in via Bargagna, il progetto prevede di adottare sistemi di drenaggio urbano sostenibili per permettere l’infiltrazione delle acque di pioggia provenienti dalla limitrofa sede stradale verso le aree a verde, che saranno realizzate a una quota più bassa e si svilupperanno come aree depresse per raccogliere le acque.

Gab. Mas.