Si accende la notte del Litorale Torna il "Marina Dance Parade"

Il litorale pisano protagonista di un evento estivo molto atteso: due palchi nelle principali piazze di Marina dove la musica sarà l’assoluta protagonista, intrattenimento sul Lungomare e street food per completare la serata evento dell’estate. "Marina Dance Parade" torna a grande richiesta per il quarto anno, domani sera dalle 18 fino a notte inoltrata, con ingresso libero. Un appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, Silb e dei numerosi sponsor commerciali che hanno aderito all’iniziativa: BCC Banca di Pescia e Cascina, Atefi Lavanderia Industriale, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L’Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena. Sul palco di piazza Baleari-Largo Pontecorvo di scena Metempsicosi, mentre in piazza Viviani Rememories anni ‘90, durante la serata sarà possibile anche gustare le specialità del Food Truck Village, e scegliere di assistere all’esibizione delle scuole di ballo curate da ColleEventi. Tra gli artisti gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, il principe Maurice con il progetto Metempsicosi; per Rememories ‘90 Niki The Voice, Francesco Bix Bizio, Roby D, Clock e molti altri.

"Un evento di turismo musicale e molto altro ancora - commenta il presidente provinciale Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese-, totalmente gratuito, rivolto a tutti, frutto della collaborazione con il Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, con il prezioso supporto di tutti gli sponsor che da anni ci seguono con grande fedeltà e passione".

Alessandra Alderigi