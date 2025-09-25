Si accende Bright Night. La ricerca dà spettacolo nelle piazze della città

Conto alla rovescia per la notte della ricerca "Bright". Domani (venerdì) inaugurazione alle 16 in Logge di Banchi ma le attività in varie location della città, partono già la mattina. Ecco alcuni hight-lights di Bright con Unipi (coordinatrice dell’evento) in Piazza dei Cavalieri dove affronta il tema "One Humanity". L’intelligenza artificiale, le biblioteche universitarie, i saperi antichi sono alcuni dei protagonisti in cui il progresso è rappresentato dalla comprensione, dall’inclusione e dalla partecipazione. Attraverso testi, immagini e fonti botaniche, il pubblico scoprirà l’esistenza già in tempi antichi di una profonda consapevolezza ecologica. Unipi trasformerà piazza Santa Caterina in un luogo dedicato al pianeta Terra per un viaggio tra passato, presente e futuro della ricerca, con esperienze adatte a tutte le età per capire come scienza e innovazione possano rendere il nostro pianeta un luogo più sano e vivibile. Alle 18, nell’Area-Cnr Fabrizio Falchi del Cnr-Isti presenterà il suo libro "Polvere di Gesso", un giallo ambientato all’interno dei laboratori e degli uffici dell’Area del Cnr. Interverranno Marco Malvaldi, e la scrittrice Serena Venditto.

Si continua alle 19.30 con un grande evento: il concerto dei Gatti Mézzi. Insieme a loro sul palco del Cnr, ci sarà Roan Johnson, regista delle serie tv "I delitti del barlume" e "Monterossi", amico da sempre dei Gatti Mézzi. Per la Suola Normale dalle 16 alle 17.30, visita guidata: "I sarcofagi romani del Camposanto monumentale", ingresso gratuito su prenotazione. Alle 16.30 a Palazzo della Carovana, "Viaggio allucinante: alla scoperta delle proteine". La Scuola Sant’Anna animerà la sua sede con circa 30 stand che racconteranno le numerose linee di ricerca della Scuola a grandi e piccini. Le tematiche sono variegate e spaziano dalla sostenibilità ambientale, alla biorobotica. L’ Infn, sarà in Largo Ciro Menotti con: "La Fisica e l’Intelligenza Artificiale al servizio della salute L’attività proposta ha l’obiettivo di informare sulla ricerca più avanzata nel campo della Fisica Medica ma anche dell’Intelligenza Artificiale e dei suoi possibili utilizzi in ambito medico. Nella Piazza della Ricerca "One Innovation" (Logge dei Banchi) ci sarà lo stand di Ego-Virgo "Le onde gravitazionali, la musica nascosta dell’universo" dove troverete attività interattive dedicate alla ricerca delle onde gravitazionali. La grandissima offerta di iniziative di Bright su Pisa è consultabile su: www.bright-night.it.

Carlo Venturini