I Zen Circus presentano “Il Male”: nuovo album e instore a Pisa

Pisa, giovedì 25 settembre 2025 - I Zen Circus tornano con “Il Male”, il loro nuovo album in uscita digitale il 25 settembre e in formato fisico (CD e vinile) il 26 settembre per l’etichetta Carosello Records. La band pisana, con più di venticinque anni di carriera alle spalle, promette un lavoro di grande intensità: undici tracce che affrontano il tema del male nelle sue molteplici sfumature — dolore, frustrazione, rabbia — mettendo al centro la fragilità umana, l’imperfezione e la contraddizione come via per comprendere e combattere ciò che ci opprime. Musicalmente, “Il Male” conferma la capacità del gruppo di oscillare tra brani taglienti e ballate più intime, in un equilibrio che da sempre caratterizza il loro percorso sonoro. Le versioni fisiche del disco comprenderanno vinili nei formati nero, rosa, edizioni limitate bicolor con cover alternativa, oltre a versioni autografate, per offrire al pubblico varianti esclusive. Ad anticipare la release, la pubblicazione dei singoli e video “È solo un momento”, “Miao” e “Un milione di anni”. Per festeggiare l’uscita, i Zen Circus hanno organizzato una serie di instore di presentazione: a Pisa, lunedì 29 settembre presso la Feltrinelli in Corso Italia alle 18 (ingresso libero) e poi tappe a Milano e Roma nei giorni successivi. All’acquisto del CD o vinile presso la Feltrinelli di Pisa sarà possibile ottenere un pass prioritario per accedere all’evento, fino a esaurimento dei posti. Per portare “Il Male” dal vivo, i Zen Circus hanno messo in cantiere anche un club tour nazionale che partirà il 28 novembre a Padova e toccherà numerose città italiane. Il tour è promosso da Locusta, e rappresenta il ritorno dal vivo della band dopo un’assenza di oltre due anni dalle scene. In sostanza, “Il Male” si presenta come un capitolo intenso e coraggioso nella discografia dei Zen Circus, e l’instore pisano è un’occasione unica per incontrarli da vicino, ascoltare il disco in anteprima e condividere con la band l’emozione del ritorno discografico.