Cascina, l'iniziativa di Virgo per ricordare la scoperta delle onde gravitazionali

Cascina, giovedì 25 settembre 2025 - Dopo l’appuntamento di ieri, mercoledì 24 settembre, con Carmen Lasorella nel giardino Tiziano Terzani della Biblioteca comunale Peppino Impastato per la chiusura della mostra fotografica di Fabrizio Sbrana “Donne: viaggio nel cuore dell’umanità”, a Cascina è in programma un nuovo evento speciale. Questa sera, giovedì 25 settembre, alle 21, alla Pieve di San Casciano, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si terrà l’incontro con Virgo per celebrare i 10 anni dalla rilevazione delle onde gravitazionali, dal titolo “La più folle delle imprese. La straordinaria avventura delle onde gravitazionali”. Presenteranno Angela di Virgilio (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Barbara Patricelli (Università di Pisa e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), con la musica di Dimitri Grechi Espinoza e le letture di Giulia Perelli. Prima dell’evento, alle 20, è prevista anche una visita guidata della facciata della suggestiva Pieve di San Casciano, a cura di Italia Nostra – sezione di Cascina.