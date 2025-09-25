La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaAppello monacheCaduto in ArnoOmicidio Spoleto
Acquista il giornale
CronacaCascina, l'iniziativa di Virgo per ricordare la scoperta delle onde gravitazionali
25 set 2025
GIULIA DE IESO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Cascina, l'iniziativa di Virgo per ricordare la scoperta delle onde gravitazionali

Cascina, l'iniziativa di Virgo per ricordare la scoperta delle onde gravitazionali

L’evento “La più folle delle imprese” è preceduto da una visita guidata a cura di Italia Nostra alla Pieve di San Casciano

La locandina dell'iniziativa

La locandina dell'iniziativa

Cascina, giovedì 25 settembre 2025 - Dopo l’appuntamento di ieri, mercoledì 24 settembre, con Carmen Lasorella nel giardino Tiziano Terzani della Biblioteca comunale Peppino Impastato per la chiusura della mostra fotografica di Fabrizio Sbrana “Donne: viaggio nel cuore dell’umanità”, a Cascina è in programma un nuovo evento speciale. Questa sera, giovedì 25 settembre, alle 21, alla Pieve di San Casciano, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si terrà l’incontro con Virgo per celebrare i 10 anni dalla rilevazione delle onde gravitazionali, dal titolo “La più folle delle imprese. La straordinaria avventura delle onde gravitazionali”. Presenteranno Angela di Virgilio (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Barbara Patricelli (Università di Pisa e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), con la musica di Dimitri Grechi Espinoza e le letture di Giulia Perelli.  Prima dell’evento, alle 20, è prevista anche una visita guidata della facciata della suggestiva Pieve di San Casciano, a cura di Italia Nostra – sezione di Cascina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata