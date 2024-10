Show Il Teatro Verdi va in Tv

E’ andata in onda sabato scorso la prima puntata di "VerdiStorie", una nuova trasmissione frutto della collaborazione tra la Fondazione Teatro di Pisa con l’emittente 50Canale, che racconta la vita quotidiana e i dietro le quinte del Teatro Verdi, tra documenti d’archivio, memorie di famiglia e l’affascinante scoperta dei mestieri teatrali. Per tutta la durata della stagione lirica, "VerdiStorie" andrà in onda ogni mese fino a marzo nella domenica precedente alla messa in scena del titolo nel cartellone operistico del Teatro Verdi: "Traviata" (recite 4 e 6 dicembre), "Il Turco in Italia" (recite 10 e 12 gennaio 2025), "La Vestale" (recite 14 e 16 febbraio), "Tosca" (recite 21 e 23 marzo). Era il 1864, quindi centosessanta anni fa, quando nacque il Teatro di Pisa per iniziativa della Società Anonima del Nuovo Teatro per gli spettacoli notturni. Si trattava di una società per azioni composta dalle più importanti famiglie pisane tra nobili e borghesi in ascesa.

Il pubblico dei telespettatori potrà vivere, attraverso il piccolo schermo, l’esperienza della vita quotidiana del dietro le quinte del massimo teatro pisano mentre si allestiscono spettacoli e produzioni liriche. Studio televisivo di "VerdiStorie" è lo stesso Teatro di Pisa con i suoi ambienti accessibili ai soli addetti ai lavori, come il palcoscenico, la sartoria, la buca dell’orchestra, il sottotetto. La conduzione è affidata a Stefano Ceccarelli, caporedattore della testata giornalistica di 50 Canale. Oltre al racconto del dietro le quinte, ci saranno approfondimenti sulla storia sociale di Pisa tra fine Ottocento e Novecento, evidente nel rapporto tra il Teatro e le famiglie pisane e manifesta nei documenti dell’Archivio Storico della Fondazione o tra i costumi e i cimeli delle Collezioni. Gli approfondimenti sono curati da specialisti come l’archivista Manuel Rossi, studioso di archivi teatrali e di compositori, la professoressa Bruna Niccoli, docente di storia del costume e della moda, Alessandro Panajia, docente e autore di numerose pubblicazioni sulla storia, la cultura e la società dell’Ottocento. La prima puntata si è soffermata sul racconto della vita lavorativa dietro le quinte e sull’importante ricorrenza dei 160 anni dalla fondazione del Teatro tra documenti d’archivio e storie di famiglia, con Stefano Ceccarelli, il presidente della Fondazione Teatro di Pisa Diego Fiorini, il direttore d’orchestra Francesco Pasqualetti, il regista Andrea Cigni, la giornalista Chiara Cini, Carlo Gattai, responsabile degli allestimenti del Teatro Verdi, Manuel Rossi e Alessandro Panajia.

