Shopping time Il parcheggio è low cost

di Mario Ferrari

PISA

Una nuova tariffa agevolata per i parcheggi a Pisa, questa volta per piazza Vittorio Emanuele e riservata ai clienti delle attività. Sotto il cielo terso di ieri è stata presentata ‘Shopping Time’, l’iniziativa nata dall’accordo tra Confcommercio Pisa e Saba, operatore industriale nella gestione dei posteggi e proprietario del parcheggio sotterrano di piazza Vittorio, con l’obiettivo di incentivare il commercio cittadino, riducendo i costi di sosta. La tariffa è riservata ai clienti delle attività che, grazie a uno speciale Shopping Pass, potranno sostare nel parcheggio Vittorio Emanuele dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 al costo di 5 euro. "Il parcheggio è un tema caldo del periodo - afferma Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa - per questo siamo felici che con Saba sia stata condivisa questa iniziativa di tariffa agevolata, che sfrutta peraltro un principio tecnologico molto avanzato. Siamo convinti che questa tariffa agevolata possa essere d’impulso al commercio cittadino, visto che non ha costi per l’esercente e favorisce l’afflusso nel centro proprio nelle ore più votate allo shopping".

"La tariffa agevolata è molto funzionale alle esigenze commerciali della città - ha dichiarato l’assessore al turismo e commercio, Paolo Pesciatini -. Molti dei problemi del centro sono legati ai parcheggi ed è importante il dialogo con realta importanti Saba. La tariffa agevolata è un messaggio di accoglienza rivolto ai nostri ospiti che scelgono Pisa per lo shopping".

Pesciatini fa inoltre notare l’importanza dell’orario che "incentiva a vivere la città e i suoi negozi ma anche le molte attrattive turistiche. Una visione del centro che è anche aiutata da una nuova segnaletica turistica: turismo e commercio sono strettamente legati e una migliore indicazione delle attrazioni favorisce anche un’accessibilità ai negozi". Per quanto riguarda altre agevolazioni in zone turistiche più adatte alla stagione estiva, l’assessore afferma che "saranno valutate con particolare oculatezza".

Un’opportunità, quella messa in campo da Saba, che propone un incentivo per i giorni di minor afflusso turistico rispetto al weekend che, come afferma Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa "è già troppo congestionato. Dobbiamo incentivare il commercio ma anche agevolare i fruitori del centro storico: famiglie, concittadini e turisti. Una sosta di tre ore - continua - permette anche di risolvere il problema, sollevato da molti commercianti, dei tanti clienti che non si trattengono nello shopping per non far scadere il parcheggio. Agli altri lascio fare proposte mentre noi le realizziamo: siamo l’associazione dei fatti e non dei discorsi".