Sfonda un finestrino e ruba nell’auto. Arrestata 29enne

Nella serata di mercoledì, i Carabinieri di Pisa, hanno arrestato una donna di 29 anni, nota alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali, per il reato di furto aggravato. Durante un servizio di controllo del territorio in via Andrea Pisano, i militari hanno perquisito la donna alla guida, scoprendo uno zaino contenente effetti personali che erano stati rubati poco prima da un’auto in sosta nella stessa via. Il furto era stato perpetrato mediante l’effrazione di un finestrino del veicolo, ai danni di una famiglia di turisti argentini. I beni rubati sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari. Durante un’udienza al tribunale di Pisa è stato convalidato l’arresto della donna e disposta la misura dell’obbligo di dimora a Pisa e permanenza notturna all’interno del proprio domicilio dalle 19:00 alle 07:00.