Settore audiovisivo. Ecco due corsi

A Pisa due corsi gratuiti nel settore audiovisivo, rivolti a maggiorenni disoccupati o inattivi che desiderano specializzarsi nella postproduzione video e nelle tecniche del suono. I percorsi formativi, finanziati dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nel progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani, offrono un’opportunità concreta di qualificazione professionale in un settore in continua evoluzione. Li promuovono l’agenzia Formativa Formatica Scarl, in collaborazione con Nanof srl e I Licaoni S.A.S. di Alessandro Izzo & C.

Il primo corso, dedicato alla postproduzione video, mira a formare tecnici specializzati nella ripresa e nel montaggio di immagini per programmi televisivi, documentari e produzioni cinematografiche. Il programma didattico prevede un approfondimento sulla teoria del linguaggio audiovisivo, il workflow produttivo dall’ideazione alla distribuzione e le principali tecniche di ripresa. Il percorso si conclude con un periodo di stage in aziende del settore.

Il secondo corso, dedicato alle produzioni sonore, è rivolto a chi desidera specializzarsi nella registrazione, nella composizione e nel mixaggio di musiche ed effetti sonori per produzioni multimediali, spettacoli dal vivo e prodotti audiovisivi. Gli studenti approfondiranno le tecniche di presa diretta e di registrazione in studio, lavorando con strumenti e software avanzati come Fairlight in DaVinci Resolve e Avid Pro Tools. Anche in questo caso, il percorso formativo prevede uno stage. Durate dei corsi: 600 ore.

Il progetto prevede anche un rimborso per ciascun allievo pari a 3,50 euro orari fino a un massimo di 250 euro. Le iscrizioni scadono oggi. Possono essere presentate a mano negli uffici di Formatica Scarl.