Settimana oncologica Tanti eventi da martedì

Quattro giorni di eventi tra riflessione scientifica, informazione, propaganda e prevenzione. Il 18 aprile avrà infatti inizio la Settimana Oncologica, promossa dall’Associazione Oncologica Pisana ‘Pietro Trivella’ (Aopi), per ricordare alla città la propria presenza e la propria azione nel campo della patologia tumorale. Un appuntamento annuale che l’associazione organizza per presentare alla città le proprie attività in sostegno dei pazienti oncologici e ai loro familiari, oltre ai progetti in campo per l’anno in corso, in un contesto di confronto e socialità. "Siamo vicini e disponibili all’aiuto per le persone che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e ai loro familiari - dichiara il presidente, prof Marco Rossi -. ‘Noi ci siamo’ è il nostro motto. Il cancro è un evento critico, difficile da affrontare per l’intero entourage familiare. Siamo un’associazione composta da persone, il nostro motore sono i volontari. Diversa età e attività lavorativa, ma che sono unite dalla condivisione dei valori, dalla gratuità dell’impegno e dalla solidarietà". La settimana si aprirà con un’assemblea dei soci alle 16 del 18 aprile, alla sala multifunzionale del centro senologico all’Ospedale Santa Chiara. Mercoledì 19 aprile invece, alle 17.30, la presentazione del libro "manuale di Resilienza, il percorso oncologico e la guarigione di sé", di Celeste Belcari e Beatrice Roncato. Alla presentazione ci sarà anche la psicologa Francesca Bonci. Giovedì 20 aprile alla Gipsoteca di San Paolo all’Orto, alle 21, concerto lirico in sostegno dell’associazione, con il soprano Jennifer Schittino, il basso Giorgio Marcello e la pianista Angelica Ditaranto. Infine, il 21 aprile alle 20, cena sociale al ristorante Re di Puglia.

Michele Bufalino