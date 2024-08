Settembre, andiamo. Fuga dall’overtourism. Nelle agenzie di viaggi è boom bassa stagione

Vacanze a settembre? Perfette per chi non ama il caos e decisamente più convenienti dal punto di vista economico rispetto ai mesi di alta stagione, favorite negli ultimi anni dal prolungamento dell’estate oltre il tradizionale trimestre estivo (giugno-agosto). Fattori, questi, che hanno portato a un aumento significativo dei vacanzieri di settembre, come confermano le agenzie di viaggi pisane. "Settembre è uno dei mesi in cui registriamo il maggior numero di prenotazioni, - afferma Vanessa Piampiani della Katinka Travel - probabilmente per via dei prezzi più abbordabili. Inoltre, la gente va più volentieri in vacanza sul finire dell’estate perché è possibile visitare con tranquillità località ricercate e affollate in periodo di alta stagione".

E per quanto riguarda le destinazioni, "gli Stati Uniti si confermano tra le mete più gettonate insieme all’Indonesia - aggiunge -, seguono la Grecia e la Thailandia. Anche Sharm El-Sheikh va sempre alla grande". Stati Uniti in testa anche per la Erili Viaggi di Lisa Bonsignori, "con partenze in crescita nel mese di settembre - spiega la titolare - e meno viaggi programmati nel mese di agosto", a conferma del trend generale.

Numeri in calo per la Zinica Viaggi "nei mesi di giugno, luglio e agosto - spiega Stefania Masini -, forse dovuti ai prezzi molto alti degli operatori che disincentivano la programmazione di viaggi per le vacanze estive".

"Da anni, ormai, - continua l’agente di viaggi – riscontriamo una maggiore tendenza a posticipare i viaggi estivi a settembre, probabilmente perché i prezzi in questo periodo risultano più accessibili. Come sempre le località marittime, sia italiane che estere, sono senz’altro le più gettonate".

Trend positivo per l’agenzia Sissi che ha registrato "un incremento del 20% rispetto allo scorso anno".

"La stagione sta andando meglio rispetto all’anno passato - spiega Luisella Gambini, addetta alle prenotazioni - e per il mese di settembre abbiamo chiuso le vendite già a partire dai primi di giugno. La nostra è una programmazione particolare con viaggi di gruppo organizzati per l’80% in pullman, per cui c’è un numero di posti limitati e le disponibilità sono esaurite in fretta".

Per quanto riguarda i viaggi individuali, "si confermano molto ambite le crociere - aggiunge - sia quelle nel Mediterraneo che nei Caraibi, e sono molto richieste anche la Sicilia e la Sardegna. Per i viaggi a lungo raggio, tra le mete più ricercate ci sono gli Stati Uniti, il Kenya e la Thailandia".

Stefania Tavella