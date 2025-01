Servizio di cronometraggio. Selezione di collaboratori

EvoData Srl, azienda informatica che opera per eventi sportivi di Endurance in tutta Italia (principalmente Podismo, ciclismo, triathlon, trail in montagna, Mtb e nuoto di fondo), ricerca e seleziona candidati in tutta la Toscana che, a seguito di un’adeguata formazione, collaborino alla realizzazione di servizi di cronometraggio automatizzato configurando e gestendo apparecchiature elettroniche specifiche ed elaborando i dati tramite software proprietari.

La collaborazione prevede esclusivamente un impegno nel weekend o giorni festivi. Si richiede la disponibilità per almeno 7-10 weekend nell’arco di un anno in base ad un calendario concordato. La forma contrattuale proposta è quella della collaborazione sportiva. Richiesta la disponibilità per almeno 2 week end al mese. E’ necessaria attitudine al lavoro in team e al contatto con il pubblico. Preferenziale la provenienza dalle province di Pisa e Lucca. Non saranno prese in considerazione candidature senza curriculum e foto. Inviare a [email protected]. (Fonte Informagiovani Valdera).