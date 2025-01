Servizi: Confesercenti apre uno sportello di Patronato al Circolo Il Fortino

Pisa, 28 gennaio 2025 – Si allarga la rete degli sportelli di Confesercenti Pisa e Monte Pisano sul territorio in grado di erogare servizi ai privati attraverso il proprio Patronato ed il Centro Assistenza Fiscale. Sportelli che sbarcano anche sul litorale grazie all’accordo siglato dall’associazione Il Fortino e che prevede tutti i venerdì la presenza dei consulenti di Confesercenti nella sede di via Sirenetta 6.

“Siamo davvero soddisfatti di mettere a disposizione i nostri consulenti, come la presidente Fipac Giuseppina Lotti ed il delegato Tiziano Taccola sotto la regia della responsabile del Patronato Sabrina Pardini, anche per il litorale pisano stringendo questa importante collaborazione con una delle principali realtà associative come Il Fortino – spiega il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino -. Abbiamo trovato nel presidente Fabiano Corsini un interlocutore che ha compreso l’importanza di questo servizio, che per il Fortino va ad affiancare lo sportello di ascolto già attivato dal Circolo”.

Ampio il ventaglio di servizi che propone attraverso il suo Patronato nello sportello di via della Sirenetta 6 a Marina di Pisa, aperto tutti i venerdì mattina dalle 10 alle 12 su appuntamento da prendere direttamente al Circolo allo 050 36195: consulenza pensionistica che va dalla domanda sia per quelle di anzianità che invalidità fino alle reversibilità e assegno sociale fino al ricalcolo, domande di disoccupazione, dimissioni volontarie, analisi delle posizioni contributive. Altri servizi sono a disposizione attraverso il Centro Assistenza Fiscale di Confesercenti: dalla compilazione dei modelli 730 e Unico al servizio Imu, dai modelli Red alle successioni ereditarie fino ai modelli Isee. Ovviamente con agevolazioni per i soci del Circolo Il Fortino.