Servizi anti-prostituzione. Scatta il blitz sull’Aurelia

Pisa, 14 luglio 2023 - Due giovani di 28 anni sono state raggiunte da un provvedimento di rimpatrio col divieto di ritorno a Pisa; a un terzo soggetto – una rumena di 42 anni – è arrivato un avviso orale del Questore. Tre provvedimenti promossi nei confronti di altrettante donne a cui la polizia contesta di esercitare il meretricio. E’ questo l’esito più evidente di un servizio coordinato interforze – cui hanno partecipato pattuglie di tutte le forze di polizia – che si è concentrato nella prima parte della serata di mercoledì sul tratto urbano dell’Aurelia.

Nel corso del servizio antiprostituzione, che è già stato effettuato diverse volte a partire dalla ultima settimana di giugno, sono state identificate tre prostitute, mentre nei controlli precedenti erano state identificate una dozzina di giovani, quasi tutte cittadine rumene, che stazionano nei punti chiave della Aurelia, tra i Navicelli e Madonna dell’Acqua. Sono stati effettuati anche posti di controllo ai distributori di carburante che, spesso, vengono utilizzati dalle prostitute perché ben illuminati e con uno spazio adeguato per la sosta. Nell’ambito dell’ultimo blitz sono stati identificati anche alcuni probabili clienti che – alla vista delle Forze di Polizia – hanno rallentanti e poi proseguito la marcia.

Dopo l’espulsione di un cittadino brasiliano che si prostituiva in zona – effettuato ai primi di luglio –, la Questura ha adottato ulteriori misure di prevenzione nei confronti delle tre prostitute identificate mercoledì sera. Nei confronti di una cittadina rumena 42enne, residente a Pisa – e con precedenti per reati contro il patrimonio –, il Questore ha adottato la misura di prevenzione dell’"Avviso orale", un invito a cambiare condotta di vita pena la possibilità di proporla per il ben più incisivo provvedimento della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Una 28enne cittadina rumena residente in provincia di Cremona ed una nigerina 28enne sono invece state colpite da rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 2 anni,

"Qualche settimana fa – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci – abbiamo incontrato il Questore, a seguito della violenta rissa avvenuta in piazza delle Vettovaglie. In quell’occasione abbiamo denunciato la presenza di numerose prostitute in alcune zone della città nelle ore serali e notturne. In particolare sull’Aurelia Nord e nel quartiere di Barbaricina. Riscontriamo che in poche settimane sono stati fatti alcuni maxi controlli che stanno dando i suoi frutti". "Nelle ultime notti, per la prima volta dopo tanto tempo – conclude Petrucci –, a Barbaricina non c’era neanche una prostituta. Ringraziamo il Questore per l’attività che sta portando avanti".