Sernicola, riscatto da un milione. Ma il mercato non è ancora finito

di Michele Bufalino

L’ennesimo colpo di mercato di categoria è andato in porto e il calciomercato in entrata potrebbe anche non essere finito qui. Ieri è stato il giorno di Leonardo Sernicola, classe 1997, esterno a tutta fascia che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Il calciatore è approdato in nerazzurro dalla Cremonese in prestito con diritto di riscatto, che la società potrà esercitare per la cifra di poco più di un milione di euro a fine stagione. A lungo corteggiato da Giovanni Corrado, tanto da volerlo già da prima dell’acquisto di Pietro Beruatto nel 2021, è l’ennesimo calciatore seguito a lungo e finalizzato. Da Moreo, cercato fin dal 2020, passando per Solbakken, calciatore che la dirigenza voleva già dall’estate 2023, quasi come a dire che quando un giocatore è così fortemente desiderato, prima o poi arriva a Pisa.

La giornata di Sernicola ieri è iniziata dalle prime ore del mattino, con le consuete visite mediche alla clinica San Rossore, il saluto al tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi e ai suoi nuovi compagni, quindi le foto di rito prima della firma, poco dopo le 14, nella sede del Pisa alla Sesta Porta, in via Cesare Battisti. Quindi l’ufficialità. "Siamo lieti del buon esito delle trattative con la Cremonese per Sernicola - ha scritto la società annunciando il giocatore -. Adesso inizia per lui l’avventura con la maglia nerazzurra. Da parte nostra i migliori auspici per questa nuova esperienza".

Con Sernicola il problema della fascia è sistemato. La società però sta continuando a lavorare sotto traccia sia per il mercato di gennaio in entrata, sia per gettare le basi del Pisa del futuro. Prosegue infatti la trattativa per Tyrique Mercera, esterno classe 2003 che i nerazzurri potrebbero rilevare dal Cambuur, in Olanda. Il calciatore, originario di Curacao, ma col passaporto olandese, è in piena corsa per cercare la promozione in Eredivisie, la Serie A olandese. Il calciatore non ha nascosto di gradire Pisa come possibile destinazione e anche i dirigenti, attraverso la stampa locale olandese, hanno ammesso l’interessamento, nei giorni scorsi, della società nerazzurra, che sta trattando per un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare un obbligo a determinate condizioni. Il calciomercato però potrebbe non essere finito qui, la società guarda sempre all’estero, oltre che in Italia e potrebbe anche intervenire ulteriormente sulla trequarti se si presentasse l’occasione. Una volta che Emmanuel Vignato recupererà dal suo infortunio la Carrarese si ripresenterà alla porta per portarlo in gialloazzurro, mentre è in uscita da tempo anche Jevsenak, verso la Juve Stabia. Jan Mlakar invece, come noto, resterà in nerazzurro per il momento, dopo l’infortunio di Matteo Tramoni che rimarrà fuori per ben due gare, confermato anche dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado.