Serie Netflix sbarca in centro. La troupe di "Di4ri" in città. Riprese al negozio Papini

Sono iniziate le riprese della nuova stagione di "Di4ri" a Pisa. La nuova stagione della serie incentrata su un gruppo di studenti delle scuole medie, intenti a affrontare adolescenza, cotte, rivalità e amicizie, sarà ambientata, almeno in parte, nel centro storico pisano. A fare da sfondo alle riprese è stata via Domenico Cavalca, nello specifico lo slargo dove insiste il negozio di biciclette "Papini" che è stato protagonista delle riprese.

Pisa si conferma dunque un set naturale. Con 4 ristoranti di Borghese – solo qualche settimana fa – il centro storico è stata teatro di una delle trasmissioni più acclamate e amate nel territorio nazionale, e adesso è stata nuovamente scelta per una serie di grande successo che ha avuto un ottimo riscontro anche all’estero. La serie che in passato ha fatto capolino nella Top 10 globale di Netflix, con un riscontro sui social estremamente significativo sta continuando a produrre nuovi episodi per il suoi giovani fan. Le tematiche affrontate nella serie, rivolte soprattutto ai giovani ragazzi, sono importanti e sensibilizzanti: il bullismo, cyber bullismo, l’amicizia e i sentimenti, sono temi da trattare per educare i giovani utenti di Netflix a come affrontare determinate situazioni in uno dei periodi più complessi della vita: l’adolescenza.

"Ci hanno scritto bambini da tutto il mondo: Francia, Germania ma anche India e Sud America, Argentina e Brasile – ha recentemente dichiarato Simona Ercolani, autrice e produttrice della serie –, Un ragazzo brasiliano mi ha scritto chiedendomi se anche in Italia ci fosse veramente il bullismo e questo ti dà l’idea dell’età ingenua e tenera del nostro pubblico, profondamente colpito dalle importanti tematiche che abbiamo affrontato".

Di4ri si occupa di affrontare argomenti ancora più intimi, come l’amore omosessuale, le ricadute sui ragazzi di un matrimonio in crisi, le eccessive pressioni create dalle aspettative dei genitori, la dislessia, l’ansia di crescere e la solitudine. Da quanto si apprende – anche se le bocche sono ben cucite – quelle che si stanno svolgendo attualmente a Pisa dovrebbero essere le riprese della terza stagione di questa fortunata serie.