Serena Bulleri coordinatrice provinciale

PISA

Serena Bulleri è la nuova coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, avvocato specializzato in diritto civile e amministrativo, era responsabile enti locali nel precedente direttivo provinciale del partito di Giorgia Meloni che in provincia di Pisa conta circa mille iscritti. "Ci aspettano sfide importanti nel 2024 - ha commentato dopo l’elezione al congresso svoltosi domenica all’Hotel Tower Plaza di Pisa dove era stata candidata unitariamente - perché ben 26 Comuni della nostra provincia andranno al voto. Il mio obiettivo è riuscire a sviluppare un maggiore rapporto tra il partito, il territorio e gli eletti. Inoltre, vorrei dare nuovo impulso ai dipartimenti tematici da intendersi come luoghi ideali di confronto e di formazione per i futuri amministratori. Questo direttivo si propone di essere il più rappresentativo possibile del vasto e variegato territorio provinciale, infatti stiamo pensando ad avere due vicecoordinatori". Secondo il consigliere regionale e coordinatore pisano di Fdi, Diego Petrucci, "la candidatura unitaria di Serena Bulleri è stata un’importante prova di maturità del partito ed è anche l’unica donna a ricoprire il ruolo di coordinatrice provinciale in Toscana, ruolo che ha ottenuto non perché è donna ma perché è una professionista che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per guidare Fdi in questa particolare fase politica: in Fratelli d’Italia le donne acquisiscono posizioni per le loro capacità e non per il genere". "Intendiamo lavorare – conclude Petrucci – affinché la coalizione individui i migliori candidati sindaco, ma non ci faremo trascinare in interminabili dibattiti che hanno come unica conseguenza la perdita di tempo prezioso. Siamo aperti a candidature che provengono dalla società civile".