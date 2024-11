Serata di musica e beneficenza per aiutare Aism

Un appuntamento da non perdere, dedicato alla musica e alla solidarietà oltre che all’inclusione nel nome della beneficenza. Conto alla rovescia a San Giuliano Terme per l’evento che vede protagonisti Bluesugar Zucchero Tribute Band e Associazione Culturale Artemide, due realtà importanti che assieme presentano l’evento intitolato “Voglio gridare amore, dieci anni di live un dono per Aism” in programma per sabato al Pala

Todisco di San Giuliano Terme alle 21.

Gli amanti della buona musica e della beneficenza vivranno un’esperienza straordinaria e parteciperanno a un evento unico, che vedrà protagonisti

il tributo a Zucchero Bluesugar, che nell’occasione festeggerà 10 anni di attività live, con il contributo di ospiti delle migliori tribute band che si esibiranno a favore di

Aism – Associazione italiana sclerosi multipla – sezione di Pisa. Sarà un grande concerto, in una location eccezionale come il nuovo centro congressi, auditorium e

spazio eventi Pala Todisco di San Giuliano Terme, in via di Palazzetto 7D. Gli ospiti potranno godere di uno spettacolo che si annuncia essere indimenticabile, carico di emozioni e divertimento, grazie a cantanti, ballerini e musicisti d’eccezione. Il tutto con lo scopo di aiutare Aism nella realizzazione di progetti importanti per chi convive con

la sclerosi multipla. L’evento sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Incontro Pisa. Per informazioni e biglietti è possibile contattare questi recapiti: Chiara 3470645123;

associazione culturale Artemide 3383518087;

Facebook - Instagram @bluesugartuscany