Senzatetto e assistenza sanitaria «Ridato il sorriso a un fratello»

Pisa, 24 luglio 2024 – Non lasciare indietro nessuno «e prendersi cura delle sorelle e dei fratelli della strada che hanno perso la voce, oltre al diritto alla salute»: è la missione dell’Ambulatorio Etico di Pisa del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom). «Quando un paziente si presenta in ambulatorio, all’interno del Dormitorio di via Conte Fazio a Pisa, il medico Cisom, spesso, non ne conosce la storia. Bastano pochi attimi per leggere sul volto il dolore e lo stato di abbandono in cui versa», spiega Daniele Livio Gallea, responsabile sezione di Pisa. «Istanti che nella fase di ascolto ti permettono di organizzare la rete della solidarietà. Una telefonata e un paio di foto del cavo orale sono bastate a due dei ’nostri’ medici per comprendere la necessità di B., un fratello della strada, disperato perché privo di dentatura e impossibilitato a mangiare. Grazie alla sinergia dei due dentisti pisani e della Caritas Diocesana di Pisa siamo riusciti a ridare un volto colmo di gioia a chi aveva perso la speranza. Il Gruppo di Pisa del Cisom acquista i farmaci grazie alle raccolte fondi, attraverso le cene di beneficenza, e a tanti cittadini».