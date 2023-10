Sentiero dei Tre Pini. Nuovo e accessibile

Rinnovato il sentiero didattico dei Tre Pini a San Piero: passerelle immerse nel verde, giochi interattivi e musicoterapia. "La natura è socializzazione e integrazione, è un’occasione incredibile per unire le persone e crescere insieme condividendo un’esperienza unica - così il presidente del Parco Lorenzo Bani alla riapertura del rinnovato percorso didattico dei Tre Pini a San Piero a Grado - grazie ad un investimento di 37mila euro abbiamo rimesso a nuovo questo sentiero accessibile, arricchendolo con giochi a tema ambientale. La presenza e l’impegno quotidiano dell’associazione Talenti Autistici e dell’associazione Ippoasi, così come la collaborazione di altre realtà come Legambiente e WWF, contribuisce a rendere questa zona del Parco accogliente e viva". "Con l’inaugurazione di questo percorso didattico - continua Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale della Toscana - il Parco mette in evidenza tre valori fondanti della sua storia e della sua funzione. Il recupero di uno spazio verde. Il valore paesaggistico e antropico. L’attenzione alle giovani generazioni con la scelta di realizzare una struttura di musicoterapia destinata ai bambini autistici, intervento di grandissimo valore educativo e sociale". "Il bosco dei talenti rappresenta per le nostre famiglie “blu” un’oasi di pace, di serenità, di crescita e soprattutto una grande ed irripetibile occasione di socializzazione", - conclude Sara Frediani presidente dell’associazione Talenti Autistici.

Nell’area - questo intervento, realizzato per conto dell’Ente Parco dalla ditta Appennino di Lucca - è presente una mini fattoria didattica con conigli, alpaca, galline, pecore irlandesi e l’orto bio. Aperta la ‘Frodo’s House’ donata dalla Fondazione ‘Il cuore si scioglie di Unicoop Firenze’.